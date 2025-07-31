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حوادث

تأييد الحبس سنة للبلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر  داليا فؤاد على حكم حبسها سنة عن تهمة تعاطي المخدرات وقضت بتأييد الحكم السابق. 

وجاء في التحريات أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع. 

وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.  


وأضافت التحريات عقب استصدار إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته 180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”. 

وأوضحت التحريات انه أثناء ضبط الديلر الاجنبي تم ضبط إحدى المتعاملات معه وهي بلوجر صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لها معلومات جنائية.  

وأضافت التحريات أن البلوجر تقوم بترويج المخدر بين الشباب نظير مقابل مادي، وعثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة جي اتش بي المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على البلوجر بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة استئناف القاهرة الجديدة البلوجر داليا فؤاد جي إتش بي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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