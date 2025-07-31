مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرون، في حادث انقلاب سيارة في الترعة السوهاجية على طريق بنجا الوسطاني بمركز طهطا محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

كان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة السوهاجية بطريق بنجا الوسطى بطهطا.

أسفر الحادث عن وفاة: حسام أ أ، 35 عاما وسامية ع ع، كما أُصيبت أميرة ي ع، 19 عامًا، من قرية أبو خرص وملك أ ن عام واحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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