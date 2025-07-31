الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

الأسلحة النارية المضبوطة
الأسلحة النارية المضبوطة

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال مداهمة أمنية استهدفته بعد تحديد مكان اختبائه، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من الأحكام الجنائية. 

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط والجيزة، وبمشاركة قطاع الأمن العام، قد أسفرت عن تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، أبرزها: القتل العمد، وحيازة سلاح ناري، وسرقة بالإكراه، وبلطجة، كما تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا أخرى تتعلق بـإطلاق أعيرة نارية، وقتل عمد، ومقاومة سلطات.

 

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تبادل إطلاق نار ومصرعه في الطالبية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي داخل إحدى البؤر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الطالبية، إلا أنه بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.

أسلحة ومخدرات بحوزة المتهم

وتم العثور بحوزة العنصر الإجرامي على كمية من المواد المخدرة بلغت نحو 2 كيلو جرام من الحشيش والآيس، بالإضافة إلى 3 بنادق آلية و3 طبنجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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