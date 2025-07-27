من هو مساعد وزير الداخلية الجديد للأمن الاقتصادي؟

شمل قرار حركة تنقلات الشرطة التي أصدرها وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، تعيين اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.



والذي يُعد من أهم القيادات الأمنية البارزة داخل الوزارة، حيث شغل سابقًا منصب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وقاد خلالها حملات موسعة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب في السلع المدعمة، وعلى رأسها الدقيق والخبز.

كما لعب دورًا محوريًا في تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بحماية منظومة الدعم التمويني، والتصدي لظواهر الاحتكار والغش التجاري، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية في مختلف المحافظات.

ويأتي اختياره لقطاع الأمن الاقتصادي تتويجًا لمسيرته المهنية الميدانية، نظرًا لما يتمتع به من خبرات كبيرة في العمل الفني المرتبط بالجريمة الاقتصادية، وقدرته على الإشراف على ملفات حساسة تمس الأمن القومي.





تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025





• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.



• لواء / شريف رءوف زكى عبد الرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.



• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.



• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.



• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبد القادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.



• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميلة – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



• لواء / عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.



• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.



• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.



• لواء / حسام عبد العزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.



• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.



• لواء / عاطف عبد العزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.



• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



• لواء / محمد زهير عبد الحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.



• لواء / أسامة نصر جلال عبد المولى – مدير أمن الغربية.



• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.



• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.



• لواء / سامح محمد عادل عبد الرءوف عبد السلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.



• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.



• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.



• لواء / رفيق عبدالحميد عبد التواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.



• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.



• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.



• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.



• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.



• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.



• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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