الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية: القبض على 220 سائق أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 115772 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 2790 سائق تبين إيجابية 220  حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وواصلت أجهزة الأمن حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1157) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (257) سائق تبين إيجابية  16 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكما، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة الادارة العامة للمرور التراخيص

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