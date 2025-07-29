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حوادث

السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة

حريق محول كهرباء،
حريق محول كهرباء، فيتو

اندلع حريق شديد في محول كهرباء بقرية طموة في مركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


اندلاع حريق في محول بأبو النمرس 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق في مدينة أبو النمرس، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مسرح البلاغ وتبين اشتعال النيران في محول كهرباء.


وتحاصر قوات الإطفاء ألسنة اللهب بينما تولى مسؤولو شركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي للسماح لقوات الحماية المدنية بإخماد الحريق.

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الجيزة غرفة عمليات النجدة مدينة ابو النمرس

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