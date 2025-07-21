مساعد وزير الداخلية يعلن مواعيد التقديم في كلية الشرطة لخريجي العام الماضي

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن مواعيد الالتحاق بكلية الشرطة.

أوضح مساعد وزير الداخلية: يكون تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة العام الماضي لعام 2024 لخريجي الكليات الجامعية ومؤهلات الثانوية العامة بداية 22 يوليو حتى 14 أغسطس لمدة 24 يوما.

وتعقد وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة لعام الدراسى 2025/2026.

الإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ويشارك فى حضور المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وكبير معلمى الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامي.

شروط كلية الشرطة

وأوضح مساعد وزير الداخلية أنه سيتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما من شهادات للعام الدراسي 2025/2024.

وحول الشروط القبول فى كلية الشرطة للحاصلين على المؤهلات الدراسية الثانوية العامة وما يعادلها، والحد الأدنى للقبول هذا العام هو 65٪ من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها، للطلاب الحاصلين على الشهادة في عامي 2024 و2025، على ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2024.

واشترطت الأكاديمية أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين غير مجنسين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج. كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو دراسية.

من الناحية البدنية، يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله وفقًا لمعادلة الوزن المثالي (الطول – 90).

كما يشترط اجتياز مجموعة من الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، إضافة إلى اجتياز اختبار اللياقة بنسبة لا تقل عن 50٪ من الدرجات المقررة.

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