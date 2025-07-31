حبس المتهم بقتل محفظة قرآن بأبو النمرس لسرقة مشغولاتها الذهبية

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل السيدة شربات محفظة قرآن داخل منزلها بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل انقطاع الكهرباء، وتسلل لمنزل المجني عليها بدافع السرقة، وقتلها بعدما اكتشفت حادث السرقة.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، بعدما كشفه جواهرجي لاحظ قيامه ببيع مصوغات ذهبية قيمة خاصة أنه صغير السن ويشتهر في القرية بتعاطي المواد المخدرة فأبلغ عنه الشرطة التي طلبت من الجواهرجي تعطيله ونجحت في ضبطه.

وكشفت أسرة المجني عليها خلال التحقيقات أنها كانت تساعده ماديا وتعطف عليه فما كان منه الا الغدر بها.

العثور على جثة سيدة بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بإبلاغ أهالي قرية منيل شيحة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة إصابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة سيدة تدعى شربات الشاهد فتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وشكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

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