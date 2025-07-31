فيديو سرقة تروسيكل يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بمدينة بدر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن واقعة سرقة "تروسيكل".. وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

كانت قد رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سرقة مركبة "تروسيكل" خاصة بأحد المواطنين من منطقة بدر بالقاهرة.



وبالفحص تبين أن قسم شرطة بدر تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط؛ باكتشافه "سرقة مركبة التروسيكل المملوكة له" حال توقفها بدائرة القسم.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهمين، وهم 3 أشخاص " لهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط التروسيكل المبلغ بسرقته لدى عميلهم سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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