حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز الفيوم

اعتمد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالأقسام والمراكز، وقوات الأمن، وإدارات المرور والتموين والاشتباه والآداب.

الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالفيوم

وقد شملت الحركة تكليف العقيد محمد فؤاد مأمور مركز سنورس، المقدم أحمد سيف مأمور مركز طامية، العقيد مصطفي فهمي مأمور مركز سنهور، العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم الفيوم الجديدة، العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، العميد محمد حسني مريز مأمور مركز الشواشنة، النقيب محمد عبد الناصر معاون مباحث مركز شرطة الفيوم، النقيب احمد ممدوح معاون مباحث مركز شرطة الفيوم، النقيب محمد عمر جابر معاون مباحث مركز شرطة الفيوم، النقيب ابراهيم عويس معاون مباحث مركز ابشواي، الرائد أحمد صوفي رئيس مباحث ابشواي، الرائد محمد عويس رئيس مباحث مركز الشواشنة.

وأيضا، النقيب محمد عز الرجال معاون مباحث الشواشنة، الرائد مصطفى قرني رئيس مباحث يوسف الصديق، النقيب سيف عادل معاون مباحث قسم ثان الفيوم، النقيب خالد يحيى معاون قسم أول الفيوم، النقيب عمر بهجت معاون قسم أول الفيوم، الرائد شريف كامل فارس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، النقيب محمد هزاع معاون مباحث مركز طامية، النقيب محمد فوزي معاون قسم ثان، العقيد محمد زهران مأمور قسم أول الفيوم، الرائد هشام حسن رئيس مباحث مركز سنهور.

وكذلك، النقيب محمد طارق البوشي معاون مباحث مركز سنهور، النقيب حسام أيوب معاون مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم، ورئيس مباحث المرور المقدم عبد الله عثمان، الرائد احمد عبد المجيد رئيس مكتب مكافحة المخدرات، المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث التحريات، الرائد علي ابراهيم رئيس مباحث مركز سنورس، المقدم أحمد الهاين لقسم الأموال العامة.

كما تم الإبقاء على كل من: العقيد علاء توفيق مأمور مركز ابشواي، العقيد عمر سويلم مأمور مركز يوسف الصديق، العميد محمد ابو بكر مامور مركز شرطه الفيوم، الرائد احمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، العقيد مصطفي الجندي رئيس مباحث التموين والعقيد كريم محرم رئيس مباحث الاشتباه والاداب والرائد احمد السوهاجي رئيس مباحث قسم اول الفيوم والمقدم محمد عشري رئيس مباحث طاميه والرائد هيثم طلبة رئيس مباحث اطسا والرائد محمد أنور رئيس مباحث الفيوم الجديدة.

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