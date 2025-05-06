الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

حملات مرورية مكثفة بالمنيا لضبط مخالفات سيارات الأجرة

حملات مرورية مكثفة
حملات مرورية مكثفة

وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، عدة حملات مرورية مكثفة استهدفت ضبط سائقي سيارات الأجرة المخالفين بدائرة مركز شرطة المنيا؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الإنضباط المرورى وردع المخالفين.

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وأسفرت نتائج الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 3240 مخالفة أجرة زيادة عن المقرر، 10064 مخالفة سير بدون رخصة قيادة وتسيير.

استمرار الحملات المرورية


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات لضبط الحالة المرورية وتحقيق الردع المطلوب.

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استراتيجية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا الس السير بدون ترخيص السير الإنضباط المرورى

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