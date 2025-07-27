من هو رئيس أكاديمية الشرطة الجديد؟

شملت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعيين اللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر بمنصب مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، وذلك لتميزه في عمله بالجهاز الشرطي الذي جعله يستحق هذه الترقية، حيث شغل اللواء نضال إبراهيم منصب مدير كلية الشرطة وعمل على تطوير برامج التدريب الأكاديمي.

وعُرف خلال توليه منصب مدير كلية الشرطة أنه أدخل مفاهيم حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ضمن المناهج الدراسية في الأكاديمية.

وشغل قبل ذلك منصب مدير كلية الشرطة، المسئول عن التوجيه الأكاديمي والإشرافي على تدريب الدفعات الجديدة من الضباط.

بات في منزلة قيادية تربط الأكاديمية بوزارة الداخلية عبر دوره الجديد، مع مسؤوليات تتضمن تنسيق عمليات التدريب، متابعة الأداء الأكاديمي، وتطوير السياسات التعليمية ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تجديد الكادر الأمني وتحسين جودة التعليم التأهيلي.

التي ركزت على دعم الكفاءات الشابة وتعزيز الأداء الأمني من خلال الدمج بين الخبرة المهنية والتوجهات الحديثة في التدريب والتأهيل.

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