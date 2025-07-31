الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

كلية الشرطة 2025,
كلية الشرطة 2025, فيتو

مع فتح باب التقديم  للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الاختبارات المقررة للقبول بأكاديمية الشرطة، والتي تُجرى على عدة مراحل تهدف إلى انتقاء العناصر الأفضل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ترصد فيتو الاختبارات المقررة للقبول فى كلية الشرطة 2025.

اختبارات القبول فى كلية الشرطة 2025

1- اختبار القدرات: اختبار تحريري مبدئي يقيس مستوى ثقافة ومعرفة المتقدم، ولا يُسمح بإعادة الاختبار حال الرسوب فيه.

2- اختبار المقاس والقوام:
• اختبار المقاس: لقياس الطول والتأكد من استيفاء الحد الأدنى المطلوب، ولا يحق للراسب الإعادة.
• اختبار القوام: لقياس تناسب الوزن مع الطول (الوزن لا يزيد عن الطول ناقص 90 سم)، ويُسمح للراسب بالإعادة لمرة واحدة فقط.

3- الكشف الطبي: يتم أمام لجنة طبية متخصصة لتقييم الحالة الصحية العامة، ويُسمح بالإعادة لمرة واحدة في حال الرسوب.

4- الكشف النفسي: يشمل مجموعة من القياسات النفسية المتخصصة لقياس التوازن النفسي والانفعالي، ولا يُسمح بالإعادة للراسب.

5- كشف السمات الشخصية: يشمل بطاريتين لقياس القدرات الذهنية، والقيم الشخصية، والميول المهنية، ولا يُسمح بإعادة الاختبار في حال الرسوب.

6- اختبار المعلومات العامة: يتم على الحاسب الآلي ويعتمد على دليل معلومات عامة يُسلّم للمتقدم قبل موعد الاختبار.

7- الاختبار الرياضي: يشمل مجموعة من التمارين الرياضية لقياس اللياقة البدنية، ويُسمح بإعادة واحدة فقط في حال الرسوب.

8- الكشف الطبي المتقدم: يشمل موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، كشف عن المخدرات، مقياس سمع تقليدي، تحاليل وظائف الكبد والكلى، تحليل فيروس الإيدز، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، تحليل السكر التراكمي، تحليل إنزيم تكسير العضلات، وتحليل صورة دم كاملة.

9- لجنة الاختيار "الهيئة": آخر مرحلة، يخضع فيها المتقدم لمقابلة شخصية أمام لجنة عليا لاختيار أفضل العناصر حسب المعايير المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحتها التنفيذية.

ضبط طفل يقود ميكروباص بالشرقية بعد تداول الواقعة

فيديو سرقة تروسيكل يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بمدينة بدر

الجدير بالذكر بإن إجتياز جميع هذه الاختبارات شرط أساسي للقبول في الدفعة الجديدة بأكاديمية الشرطة للعام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الشرطة 2025 اختبارات كلية الشرطة شروط الالتحاق بكلية الشرطة التقديم بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة كيفية التقديم بكلية الشرطة دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة اختبارات القدرات كشف الهيئة كلية الشرطة الشرطة المصرية موقع تقديم كلية الشرطة

مواد متعلقة

ضبط طفل يقود ميكروباص بالشرقية بعد تداول الواقعة

فيديو سرقة تروسيكل يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي بمدينة بدر

شاب يقتل والده بسبب المخدرات في دار السلام

القبض على طفل يقود سيارة فى البحيرة

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

الشرطة تنقل مسنة غير قادرة على الحركة لأحد مستشفيات البحيرة

ضبط صاحب محل لبيعه أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالعمرانية

الداخلية: القبض على 220 سائق أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads