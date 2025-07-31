الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

مع فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الاختبارات المقررة للقبول بأكاديمية الشرطة، والتي تُجرى على عدة مراحل تهدف إلى انتقاء العناصر الأفضل بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ترصد فيتو الاختبارات المقررة للقبول فى كلية الشرطة 2025.

اختبارات القبول فى كلية الشرطة 2025

1- اختبار القدرات: اختبار تحريري مبدئي يقيس مستوى ثقافة ومعرفة المتقدم، ولا يُسمح بإعادة الاختبار حال الرسوب فيه.

2- اختبار المقاس والقوام:

• اختبار المقاس: لقياس الطول والتأكد من استيفاء الحد الأدنى المطلوب، ولا يحق للراسب الإعادة.

• اختبار القوام: لقياس تناسب الوزن مع الطول (الوزن لا يزيد عن الطول ناقص 90 سم)، ويُسمح للراسب بالإعادة لمرة واحدة فقط.

3- الكشف الطبي: يتم أمام لجنة طبية متخصصة لتقييم الحالة الصحية العامة، ويُسمح بالإعادة لمرة واحدة في حال الرسوب.

4- الكشف النفسي: يشمل مجموعة من القياسات النفسية المتخصصة لقياس التوازن النفسي والانفعالي، ولا يُسمح بالإعادة للراسب.

5- كشف السمات الشخصية: يشمل بطاريتين لقياس القدرات الذهنية، والقيم الشخصية، والميول المهنية، ولا يُسمح بإعادة الاختبار في حال الرسوب.

6- اختبار المعلومات العامة: يتم على الحاسب الآلي ويعتمد على دليل معلومات عامة يُسلّم للمتقدم قبل موعد الاختبار.

7- الاختبار الرياضي: يشمل مجموعة من التمارين الرياضية لقياس اللياقة البدنية، ويُسمح بإعادة واحدة فقط في حال الرسوب.

8- الكشف الطبي المتقدم: يشمل موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، كشف عن المخدرات، مقياس سمع تقليدي، تحاليل وظائف الكبد والكلى، تحليل فيروس الإيدز، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، تحليل السكر التراكمي، تحليل إنزيم تكسير العضلات، وتحليل صورة دم كاملة.

9- لجنة الاختيار "الهيئة": آخر مرحلة، يخضع فيها المتقدم لمقابلة شخصية أمام لجنة عليا لاختيار أفضل العناصر حسب المعايير المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحتها التنفيذية.

الجدير بالذكر بإن إجتياز جميع هذه الاختبارات شرط أساسي للقبول في الدفعة الجديدة بأكاديمية الشرطة للعام 2025.

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