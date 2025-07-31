الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

الشرطة تنقل مسنة غير قادرة على الحركة لأحد مستشفيات البحيرة

المريضة
المريضة

فى لفتة إنسانية استجابت الأجهزة الأمنية بالبحيرة لاستغاثة مواطن لمساعدته فى نقل والدته المُسنة للمستشفى لتلقى العلاج بدائرة مركز شرطة دمنهور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أحد الأشخاص،  مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور،  بطلب المساعدة فى نقل والدته المُسنة لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

وعلى الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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البحيرة مركز شرطة دمنهور مديرية أمن البحيرة وزارة الداخلية

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