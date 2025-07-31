حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

اعتمد اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات موسعة بين ضباط المباحث ورؤساء الوحدات الشرطية على مستوى المديرية، في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث دماء العمل الشرطي، ودعم القطاعات الحيوية بالعناصر الشابة والكفاءات الأمنية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف

وجاء في مقدمة الحركة تعيين المقدم أحمد عجيزة رئيسًا لمباحث المساعدات الفنية بـ مديرية أمن بني سويف، والمقدم أحمد محسن رئيسًا لقسم عمليات البحث، ضمن التشكيلات الأمنية المتخصصة التي جرى تعزيزها هذا العام لمواكبة تطورات العمل الأمني.

كما شملت الحركة أيضًا المقدم أحمد سمير قنديل الذي تولى رئاسة مباحث المخدرات، والمقدم عماد عرفة رئيسًا لمباحث الأحداث، والمقدم مصطفى أبو طالب رئيسًا لوحدة مباحث المرور، والمقدم محمد عبد الله رئيسًا لمباحث الاشتباه، والمقدم أحمد فضل مفتشًا لمباحث قسم بني سويف الجديدة، والعقيد محمد عبد اللطيف رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والعميد أحمد الوليلي رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام.

حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

وفي إطار إعادة توزيع رؤساء وحدات المباحث بالمراكز والأقسام، تم الإبقاء على عدد من الضباط في مواقعهم الحالية، من بينهم المقدم محمود فؤاد رئيسًا لمباحث قسم بني سويف، والمقدم محمد قاسم رئيسًا لمباحث مركز بني سويف، والمقدم محمد محروس رئيسًا لمباحث الفشن، والمقدم عماد عثمان رئيسًا لمباحث مركز الواسطى، والمقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث قسم شرق النيل.

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم أحمد طرفاية رئيسًا لمباحث مركز ببا خلفًا للمقدم أحمد بهجت الذي نُقل إلى قطاع الأمن العام، والمقدم أحمد هديب رئيسًا لمباحث مركز إهناسيا بدلًا من المقدم حسام الريدي الذي جرى نقله إلى شرطة النقل والمواصلات، إضافة إلى تعيين الرائد الحسن إبراهيم رئيسًا لمباحث ناصر، والمقدم محمد حسن رئيسًا لمباحث مركز سمسطا، وذلك في إطار دعم المراكز بقيادات أمنية ميدانية ذات خبرة ومهارة.

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