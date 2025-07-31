الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم إصدار شهادات ملاحة بحرية مزيفة

ضبط 7 أشخاص للنصب
ضبط 7 أشخاص للنصب على المواطنين بزعم منح شهادات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية – لقيامهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة دار السلام، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

نصب على المواطنين

وادعى المتهمون قدرتهم على منح شهادات ودبلومات دراسية معتمدة في مجال الملاحة البحرية مقابل مبالغ مالية، رغم أن الكيان غير مرخص وأن الشهادات مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

 منح شهادات فى الملاحة البحرية

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من  مقر الكيان الوهمي وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الشهادات والكارنيهات المزورة، 4 صواعق كهربائية، وأجهزة طباعة متطورة كانت تُستخدم لإعداد الوثائق المزيفة.

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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

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