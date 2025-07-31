الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

ضبط صاحب محل لبيعه أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالعمرانية

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لبيعه أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق فى العمرانية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإمتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة والغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه  وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة العمرانية

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