أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تناولوا مبيدا حشريا، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

أصيب 5 أطفال بتسمم، إثر تناول مبيد حشري في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تحسن ملحوظ، إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح التهدئة في غزة

كشف مراسل موقع "أكسيوس" في إسرائيل باراك رافيد، اليوم الخميس، أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس، على مقترح التهدئة الأخير في غزة، وأنه حمل "تحسنًا ملحوظًا" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب مصدر إسرائيلي رفيع.

اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وذلك للتيسير على الركاب وتقديم افضل خدمة لهم على مدار الساعة.

اختفاء كمسري يعطل إقلاع قطار لمدة ساعة بالمنوفية والركاب يلجأون إلى الشرطة (صور)

شهدت محطة قطار مركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة غريبة، بعدما توقف أحد القطارات لأكثر من ساعة كاملة بسبب غياب الكمسري عن موقعه، مما تسبب في حالة من الفوضى والغضب بين الركاب.

أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته أميرة فراج

بعد صمت ساعات خرج الفنان أحمد فهمي، للتعليق على خبر انفصاله عن المطربة أميرة فراج بعد فترة زواج دامت لعدة سنوات.

قرار نادر، محكمة استئناف تبطل قيود ترامب على "الجنسية بالولادة"

قررت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، عدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، للحد من منح الجنسية تلقائيًّا عند الولادة، وقررت منع تطبيقه على مستوى البلاد.

القاهرة نار والصعيد يحترق، درجة الحرارة اليوم الخميس فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية،معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

محافظ قنا يزور مصابي حادث انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد (صور)

حرص الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على زيارة المصابين في واقعة انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد، بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

غياب مصري وحضور سوري، تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت فعاليات موسم الرياض المقبل (فيديو)

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مفاجآت كبرى ينتظرها الجمهور في موسم الرياض لهذا العام.

الحالة الثانية، طالبة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية بسبب نتيجة الثانوية العامة

أقدمت طالبة بالثانوية العامة على إلقاء نفسها من الطابق الرابع، بسبب نتيجتها في الثانوية العامة، في منطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، وهي ثاني حالة بعد تخلص طالب من حياته بسبب نتيجة الثانوية العامة بمنطقة العصافرة.

هل بداية المساءلة؟ وزيرة العدل الأمريكية أبلغت ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين

صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض في مايو الماضي بأن اسمه ظهر، إلى جانب أسماء عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، في ملفات وزارة العدل عن جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي والذي توفي بالسجن عام 2019، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.

اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

بحبه وعايز أقابله، راغب علامة يعلق على أزمة فتوح مع الزمالك بسبب حفل الساحل الشمالي

بعيدًا عن أزمة حفله بالساحل الشمالي، تطرق الفنان راغب علامة، إلى وجود أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في حفله على الرغم من حصوله على إذن لزيارة عمه المريض.

اعمل حسابك من الآن، قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة، اعرف الموعد والمدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب"، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الموافق 25/ 7/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 7 /2025.

جنازة مهيبة لشاب بالشرقية ضحية "رعونة" عريس في حفل زفافه (صور)

شيَّع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في موكب جنائزي حاشد ومؤلم، جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، الذي لقي مصرعه بطلق ناري أطلقه العريس عن طريق الخطأ أثناء حفل زفافه.

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