كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

قال الشيخ مصطفى خالد محمد، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالًا في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ».

الدليل على أن شهر رجب من الأشهر الحرم

وأوضح الشيخ مصطفى في لقاء مع “فيتو” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّنها لنا بعد ذلك في حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله: “إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”، فقد بيَّن رسول الله في هذا الحديث أن شهر رجب من الأشهر الحرم.

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟

وأشار الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب شهر رجب إلى قبيلة مضر، تأكيدا وتصحيحا لما كانت تفعله هذه القبيلة من أنها توقع الشهر موقعه، على غير باقي القبائل مثل قبيلة ربيعة التي كانت تُحرِّم رمضان بدلا من رجب.

وعن كيفية التعامل مع شهر رجب قال: "ينبغي على المسلم أن يُعظِّم هذا الشهر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد عظَّمه، وقد زاد الله في حرمة هذا الشهر كغيره من الأشهر الحُرم، فقال تعالى: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ»، مشيرا إلى تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية الذي قال فيه: “أي في كلهن، ثم اختص الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر منها فزاد في حرماتهن، فجعل الذنب فيهن أعظم، والأجر والعمل الصالح فيهن أعظم”.

