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اختفاء كمسري يعطل إقلاع قطار لمدة ساعة بالمنوفية والركاب يلجأون إلى الشرطة (صور)

غياب كمسري يعطل قطار
غياب كمسري يعطل قطار لمدة ساعة بالمنوفية، فيتو

شهدت محطة قطار مركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة غريبة، بعدما توقف أحد القطارات لأكثر من ساعة كاملة بسبب غياب الكمسري عن موقعه، مما تسبب في حالة من الفوضى والغضب بين الركاب.

غياب الكمسري 

ورغم استعداد السائق للتحرك، فإنه رفض بدء الرحلة دون توقيع الكمسري على محضر المغادرة، وهو إجراء رسمي إلزامي يمنع انطلاق القطار بدونه.

ومع مرور الوقت دون ظهور الكمسري، بدأت حالة من التوتر تسود بين الركاب الذين طالبوا السائق بالتحرك، إلا أنه تمسك بالإجراءات، ما دفع الركاب للجوء إلى قوات الشرطة لإنهاء الأزمة.

استئناف الرحلة دون الكمسرى

وفور حضور قوة أمنية إلى المحطة، تم إصدار قرار فوري بتحريك القطار دون انتظار الكمسري، لتُستأنف الرحلة بعد أكثر من ساعة من التوقف.

وما زالت الجهات المختصة تحقق في واقعة "اختفاء الكمسري"، التي أثارت الجدل بمحطة قطارات تلا.

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محافظة المنوفية مركز تلا المنوفية محطة قطارات تلا السكك الحديدية

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