"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي مواعيد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ 30 دائرة انتخابية الملغاة بحكم قضائي، عن المقاعد المخصصة لنظام الفردي، والتي أُجريت يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج.

وتُجرى جولة الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية تُعقد يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن والملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر، داخل البلاد وخارجها.

وجاءت جولة الإعادة بين المرشحين المبين أسمائهم على النحو التالي:

