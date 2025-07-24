الحالة الثانية، طالبة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية بسبب نتيجة الثانوية العامة

أقدمت طالبة بالثانوية العامة على إلقاء نفسها من الطابق الرابع، بسبب نتيجتها في الثانوية العامة، في منطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، وهي ثاني حالة بعد تخلص طالب من حياته بسبب نتيجة الثانوية العامة بمنطقة العصافرة.

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطلبة بسبورتنج، بوصول طالبة مصابة بكسور ونزيف وحالتها حرجة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه. وتبين من المعاينة والفحص وصول الطالبة، “آية.ص.ح” 18 سنة - طالبة، مصابة بكسور ونزيف وحالتها لا تسمح بسؤالها.

بسؤال والدها 47 سنة عامل، أقر أن ابنته طالبة بالثانوية العامة، وأصيبت بحالة نفسية سيئة بعد ظهور النتيجة، وحصولها على مجموع 50%.

وأضاف والد الطالبة أن ابنته غافلتهم وألقت بنفسها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع، بشارع الترعة المردومة، بمنطقة أبو سليمان، ما أدى إلى إصابتها بمضاعفات خطرة، ولم يتهم الأب أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكدت التحريات المبدئية أن الطالبة ألقت بنفسها، إثر شعورها بالحزن، رغم نجاحها بعد أن حصلت على مجموع 50%.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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