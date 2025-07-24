الخميس 24 يوليو 2025
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أخبار مصر

اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وذلك للتيسير على الركاب وتقديم افضل خدمة لهم على مدار الساعة.


وقالت الشركة في بيان: "بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يتم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الخميس 24 يوليو ليعمل وفق جدول يوم الجمعة كالتالي:

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.
• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

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