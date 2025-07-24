اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وذلك للتيسير على الركاب وتقديم افضل خدمة لهم على مدار الساعة.



وقالت الشركة في بيان: "بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يتم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الخميس 24 يوليو ليعمل وفق جدول يوم الجمعة كالتالي:

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

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