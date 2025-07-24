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ثقافة وفنون

أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته أميرة فراج

أحمد فهمي وأميرة
أحمد فهمي وأميرة فراج، فيتو

بعد صمت ساعات خرج الفنان أحمد فهمي، للتعليق على خبر انفصاله عن المطربة أميرة فراج بعد فترة زواج دامت لعدة سنوات.

 

انفصال أحمد فهمي وأميرة فراج

وأعلنت الفنانة أميرة فراج انفصالها رسميًّا ونهائيًّا من المطرب والفنان أحمد فهمي عقب زواج دام طويلًا.

جاء تعليق “فهمي”في رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، أشار فيها إلى طي صفحة الماضي والبدء من جديد.

وقال في رسالته التي دونها بالإنجليزية: "Everyday is a new beginning.. forget what might have been and look at what can be"،“كل يوم هو بداية جديدة.. انسَ ما حدث وفكر في المستقبل”.

بدأت قصة حب أحمد فهمي وأميرة فراج، منذ لقائهما الأول في دار الأوبرا المصرية، حين كان عازفَا للكمان في الأوركسترا، وكانت أميرة تشارك في الكورال ضمن فرقة المايسترو سليم سحاب، وكانت مازالت في الـ17 من عمرها.

وبعد خطوبة استمرت 4 سنوات، تزوجا وأنجبت منه ابنين هما عمر وحسن.

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الفنان أحمد فهمي انفصال أحمد فهمي وأميرة فراج أميرة فراج

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