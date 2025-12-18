مصادر: السيد البدوي يعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من الدكتور السيد البدوي شحاتة أنه يعتزم الترشح على رئاسة حزب الوفد بالانتخابات المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الحراك داخل أروقة حزب الوفد، في ظل مطالبات واسعة من قيادات الحزب وأعضائه بمختلف المحافظات بضرورة عقد لقاء موسع مع كبير العائلة الوفدية الدكتور السيد البدوي، لمطالبته بالترشح لرئاسة الحزب.

وأكدت مصادر وفدية أن هذه المطالبات جاءت عبر مكالمات ورسائل متعددة من زملاء الحزب، وقيادات الشباب وقطاع المرأة، وأبناء الوفد في جميع أنحاء الجمهورية، في تعبير واضح عن رغبة القواعد الحزبية في عودة قيادة تمتلك الخبرة والقدرة على لمّ الشمل.

وفي هذا السياق، تم التواصل بشكل مباشر مع الدكتور السيد البدوي، الذي أبدى استجابة إيجابية لهذه الدعوات، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى صوت أبناء الوفد في كل مكان، وعدم خذلانهم.

وبناءً عليه، أُعلن رسميًا عن قرار الدكتور السيد البدوي الترشح لرئاسة حزب الوفد، في خطوة وصفها وفديون بأنها محطة فارقة ومشرقة في تاريخ بيت الأمة، تعكس تطلعات الأعضاء نحو مرحلة جديدة من العمل السياسي والحزبي.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

