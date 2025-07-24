تناولوا مبيد حشري، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

أصيب 5 أطفال بتسمم، إثر تناول مبيد حشري في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أطفال إثر تناول مبيد حشري في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 5 أطفال إثر تناولهم مبيدًا حشريًّا في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أطفال بينهم أشقاء.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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