محافظ الدقهلية لصاحب محل فاكهة: هوفرلك مكان بالمعرض الدائم وعايز أضرب بيك الأسعار لصالح المواطن

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بعض مناطق مدينة المنصورة، لمتابعة الخدمات والمرافق، وأشاد خلالها بنماذج إيجابية، كما وجه بضرورة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للتصدي للمخالفات ورفع مستوى الخدمات.

أثناء الجولة، وقف المحافظ على أحد محال بيع الخضراوات والفاكهة بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وأعرب عن إعجابه بالتزام المنفذ بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة، وعبر عن تقديره لهذا النموذج، وأمر على الفور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمنحه مكانًا دائمًا ضمن الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع بالمنصورة.

وشدد المحافظ على الحفاظ على مستوى النظافة العام في الشارع أمام المحل ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير حفاظا على مصالح المواطنين، وأكد أن جولاته الميدانية مستمرة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.