الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية لصاحب محل فاكهة: هوفرلك مكان بالمعرض الدائم وعايز أضرب بيك الأسعار لصالح المواطن

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بعض مناطق مدينة المنصورة، لمتابعة الخدمات والمرافق، وأشاد خلالها بنماذج إيجابية، كما وجه بضرورة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للتصدي للمخالفات ورفع مستوى الخدمات.

أثناء الجولة، وقف المحافظ على أحد محال بيع الخضراوات والفاكهة بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وأعرب عن إعجابه بالتزام المنفذ بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة، وعبر عن تقديره لهذا النموذج، وأمر على الفور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمنحه مكانًا دائمًا ضمن الفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع بالمنصورة.

وشدد المحافظ على الحفاظ على مستوى النظافة العام في الشارع أمام المحل ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير حفاظا على مصالح المواطنين، وأكد أن جولاته الميدانية مستمرة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الجولات الميدانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات المعروضة المتابعة الميدانية اللواء طارق مرزو حي غرب المنصورة جولة تفقدية مفاجئة محافظ الدقهلية مصالح المواطنين

