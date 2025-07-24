محافظ قنا يزور مصابي حادث انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد (صور)

حرص الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على زيارة المصابين في واقعة انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد، بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

موجها بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومؤكدًا أن حالتهم مستقرة وتحت المتابعة المستمرة.

وانهار عدد من المظلات الحديدية بموقع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد بمجمع المواقف بمدينة قنا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لتسليم المشروع رسميًّا بنهاية شهر يوليو الجاري.

وتبين أن الحادث وقع داخل الجزء المخصص لسيارات الأجرة، حيث انهارت "التندات" أثناء تنفيذ أعمال تركيبها.

وهرعت فرق العمل إلى رفع الأجزاء المتساقطة، فيما لا تزال الشركات المنفذة تواصل أعمالها الإنشائية داخل الموقع.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها لمراجعة أسباب السقوط، والوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة والجودة داخل المشروع، خاصة أنه يُعد من المشروعات الحيوية المنتظرة لتطوير قطاع النقل والمواقف بمحافظة قنا.

في السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تطورات الموقف لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، مع التأكيد على ضرورة تأمين كافة عناصر الموقع حماية للعمال والمعدات، على أن يتم اتخاذ إجراءات تأمين شاملة للمظلات والمرافق قبل استلام المشروع رسميًا ودخوله الخدمة.

يذكر أن مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بنجع حمادي يُقام على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ويعد أحد مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث يضم مبنى إداريًا، ومظلات معدنية حديثة، ومسارات مرورية منظمة، ولم يتم استلامه حتى تاريخه من قبل الجهة التنفيذية.

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