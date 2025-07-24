بحبه وعايز أقابله، راغب علامة يعلق على أزمة فتوح مع الزمالك بسبب حفل الساحل الشمالي

بعيدًا عن أزمة حفله بالساحل الشمالي، تطرق الفنان راغب علامة، إلى وجود أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في حفله على الرغم من حصوله على إذن لزيارة عمه المريض.

وقال راغب علامة: "أنا الراجل ده بحبه.. وأنا عايز أقابله، يا ريت يجي معايا النقابة، والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة".

وأضاف راغب علامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أنه يتعرض للشائعات من قبل السوشيال ميديا لعل آخرها منذ ساعتين طلاقه من زوجته جيهان، ولكن هذا لم يحدث نهائيًا وقرأ تلك الأخبار خلال تسوقه مع زوجته، كما أن خبر تحويله للتحقيق مع نقابة المهنة الموسيقية ومنعه من الغناء أعتقد أنه في البداية إشاعة.

وتابع: "بقى لي 35 سنة بغني والمنظر اللي حصل في حفلتي الأخير بيحصل على طول معايا، الناس بتطلع وبتحضنني وبتبوس عادي مفيش حاجة خارج الإطار الذوق العام، وقولت للنقيب البنت باستني في بوقي وأنا ما أعرفهاش فعلى الأقل اللي عملته مسحت بوقي".

وعن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديق له كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية.



وأردف: "علاقتي بمصر كبيرة ومنعي من الغناء بمنزلة إعدام، ولو قمت بضرب الفتاة أو أبعدتها عني سيكون هجومًا كبيرًا ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحدًا أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

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