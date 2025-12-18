الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

 تستضيف الفنانة إسعاد يونس الفنان أحمد العوضي في حلقة، الأحد المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة" مع على قناة "dmc".

ويكشف أحمد العوضي في حلقة خاصة عن كواليس وأسرار من مشواره الفني، وعن البدايات في رحلته.

كما يتحدث العوضي عن أبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

لحظات إنسانية

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

مسلسل علي كلاي

ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل “علي كلاي” والذي بدأ تصويره مؤخرا.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

فريق عمل مسلسل علي كلاي

ويشارك العوضي في بطولة العمل كل من: يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي إسعاد يونس الفنانة اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة قناة دي ام سي

مواد متعلقة

ترشيح رحمة محسن لغناء تتر مسلسل “على كلاي” لأحمد العوضي

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads