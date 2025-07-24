هل بداية المساءلة؟ وزيرة العدل الأمريكية أبلغت ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين

صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض في مايو الماضي بأن اسمه ظهر، إلى جانب أسماء عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، في ملفات وزارة العدل عن جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي والذي توفي بالسجن عام 2019، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.

وشدد المسؤولون على أن ذكر الأسماء في السجلات لا يعد دليلًا على ارتكاب مخالفات.

كما وصفوا الاجتماع بأنه إحاطة روتينية تطرقت لعدة مواضيع، وأن اسم ترامب لم يكن محور التركيز.



مئات الأسماء

كذلك أوضح المسؤولون أن الملفات تضمنت شائعات غير مؤكدة حول أشخاص تواصلوا مع إبستين، بمن فيهم ترامب، وأن الوثائق تضم مئات الأسماء الأخرى.

جيفري إبستين والرئيس الأمريكي ترامب

فيما أردفوا أنه تم إبلاغ ترامب بأن كبار مسؤولي وزارة العدل لا يخططون للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق، وقد أيد الرئيس هذا القرار.

القصص الإخبارية الزائفة

في المقابل قال البيت الأبيض إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة العدل أبلغت ترامب في مايو بأن اسمه موجود في ملفات لرجل الأعمال جيفري إبستين هو استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" عن الرئيس الأمريكي.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان عبر البريد الإلكتروني أن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية".

إلا أن مسؤولًا في البيت الأبيض صرح لرويترز في وقت لاحق أن الإدارة لا تنفي ورود اسم ترامب في بعض الملفات، مشيرًا إلى أن اسم الرئيس مدرج بالفعل في مجموعة من المواد التي جمعتها بوندي في فبراير.

فيما أصدرت بوندي ووكيل وزارة العدل تود بلانش بيانًا لم يتطرق بشكل مباشر إلى تقرير الصحيفة. وقالا إنه "لا يوجد في الملفات ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات أو الملاحقة القضائية، وقدمنا طلبًا في المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى.. في إطار إفادتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج".



عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق

يشار إلى أن وزارة العدل كانت خلصت في أوائل يوليو إلى عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق في قضية إبستين.

ولم توجه اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين وقال إن صداقتهما انتهت قبل كشف مخالفات إبستين القانونية لأول مرة قبل عقدين من الزمن، حسب رويترز.

يذكر أنه عُثر على إبستين مشنوقًا في زنزانته بسجن في نيويورك بينما كان ينتظر محاكمته، فيما أعلن المحقق الطبي بأنه انتحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.