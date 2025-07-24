اعمل حسابك من الآن، قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة، اعرف الموعد والمدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب"، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الموافق 25/ 7/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 7 /2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر ٨٠٠ مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري "الخط الثالث"، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

تفقد المهندس أحمد على مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ويرافقه المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عاصم عزت، نائب رئيس الجهاز للمرافق، محطة مياه الشرب رقم (4)، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية استعدادًا للتجهيز لبدء العمل صباح الغد وكذا جاهزية مكان تفريغ المياه من الخط اثناء الربط وايضا مكان تفريغ مياه تعقيم وغسيل الخزانات حيث انه تم التكشيف على خط ٩٠٠مم استعدادا لتفريغ المياه فى الموعد المحدد ولسرعة إنجاز الأعمال في أقل وقت ممكن.



وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة على أهمية الالتزام بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان دخول المحطة الخدمة في الوقت المحدد لدعم وضمان استمرارية ضخ المياه بكفاءة لخدمة أهالي المدينة.

وذلك فى إطار خطة الجهاز لدعم مرافق البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بمدينة بدر.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد.

وأعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلًا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢: ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحي الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.



التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

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