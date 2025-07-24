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اقتصاد

اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قرر البنك المركزي المصري،  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان، أنه من المقرر يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 إجازة رسمية بدلا من أمس الأربعاء 23 يوليو 2025 احتفالًا بثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

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البنك المركزى المصرى البنوك العاملة في مصر ذكرى ثورة 23 يوليو البورصة المصرية

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