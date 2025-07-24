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محافظات

جنازة مهيبة لشاب بالشرقية ضحية "رعونة" عريس في حفل زفافه (صور)

جنازة ضحية حفل زفاف
جنازة ضحية حفل زفاف الشرقية، فيتو

شيَّع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في موكب جنائزي حاشد ومؤلم، جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، الذي لقي مصرعه بطلق ناري أطلقه العريس عن طريق الخطأ أثناء حفل زفافه.

العريس أفسد ليلة زفافه، النيابة تبدأ التحقيق في مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية

حفل زفاف يتحول إلى مأتم بالقصرين والسبب العريس!!

وكان مستشفى القرين المركزي محافظة الشرقية قد استقبل جثمان الشاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، وتبين من التحريات أن العريس، ويدعى "ف. م. ح" (22 عامًا)، أطلق أعيرة نارية عشوائية احتفالًا بزفافه، فأصاب صديقه المقرب في صدره دون قصد، ليسقط قتيلًا وسط صدمة المدعوين.

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

القبض على العريس في ليلة زفافه 

وتم ضبط العريس المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

المجني عليه،فيتو
المجني عليه، فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع،فيتو
تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

منصات التواصل الاجتماعي

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي مدينة القرين، خاصة أن الضحية كان محبوبًا من الجميع، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، حيث كتب أصدقاؤه: “ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله.. القرين كلها حزينة على رمانة”.

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