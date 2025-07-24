جنازة مهيبة لشاب بالشرقية ضحية "رعونة" عريس في حفل زفافه (صور)

شيَّع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في موكب جنائزي حاشد ومؤلم، جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، الذي لقي مصرعه بطلق ناري أطلقه العريس عن طريق الخطأ أثناء حفل زفافه.

حفل زفاف يتحول إلى مأتم بالقصرين والسبب العريس!!

وكان مستشفى القرين المركزي محافظة الشرقية قد استقبل جثمان الشاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، وتبين من التحريات أن العريس، ويدعى "ف. م. ح" (22 عامًا)، أطلق أعيرة نارية عشوائية احتفالًا بزفافه، فأصاب صديقه المقرب في صدره دون قصد، ليسقط قتيلًا وسط صدمة المدعوين.

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

القبض على العريس في ليلة زفافه

وتم ضبط العريس المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

المجني عليه، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

تشييع جنازة رمانة وسط صرخات الوداع، فيتو

منصات التواصل الاجتماعي

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي مدينة القرين، خاصة أن الضحية كان محبوبًا من الجميع، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، حيث كتب أصدقاؤه: “ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله.. القرين كلها حزينة على رمانة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.