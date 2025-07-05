السبت 05 يوليو 2025
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أخبار الحوادث اليوم: ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية.. انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة.. وإصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية

في استجابة سريعة، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.


الصور الأولى لحادث انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

حصلت فيتو على الصور الأولى لحادث انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.


القبض على استورجي بتهمة قتل جزار بالخطأ فى مشاجرة بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي استورجي، بتهمة قتل جزار بطلق ناري بالخطأ أثناء مشاجرة مع عاطل عاكس زوجته فى منطقة الهرم.

 

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة سائق داخل شقة صديقه الخليجي بالتجمع الأول

أنهت جرعة مخدرات زائدة حياة سائق داخل شقة صديقه الخليجي بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيبت سيدة وأطفالها  الـ3 في حادث تصادم وقع عصر اليوم السبت، بمنطقة شارع محمد على في محافظة الإسماعيلية، وأمام مديرية الأمن. 


جهود أمنية لكشف غموض العثور علي جثتي رجل وسيدة في نيل المنصورة

تكلف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية، وشخص معلوم في العقد الرابع من عمره.

 

انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

شهد شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار الثالث.


بعد تنازل سودانية عن طفلها في أرض اللواء، ما هو الموقف القانوني؟

أثارت واقعة صادمة شهدتها منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة جدلًا واسعًا، بعد أن عرضت سيدة تحمل الجنسية السودانية التنازل عن طفلها الرضيع فور ولادته، بسبب عدم قدرتها على تحمل نفقاته.


انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

شهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار.


التحقيقات تكشف سبب وقوع حادث الطريق الإقليمي الجديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث تصادم ميكروباصين على الطريق الإقليمي أسفر عن وقوع مصابين ووفيات. 


كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

حوادث الطريق الإقليمي، أصبح الطريق الإقليمي من الطرق التي تسبب الرعب لدى المصريين، وذلك بعد زيادة الحوادث التي تقع على الطريق، والتي تودي بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع العاشر لـ 3 حالات وفرق الإطفاء تنهي أعمال التبريد

ارتفع عدد المصابين في حادث حريق مصنع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة  الشرقية لـ 3 حالات، بحسب مصادر طبية مطلعة.


جريمة شك مأساوية بالطالبية، القصة الكاملة لإنهاء فكهاني حياة زوجته داخل غرفة نومهما

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها منطقة الطالبية بالجيزة، أقدم رجل خمسيني يعمل فكهانيا على ذبح زوجته داخل شقتهما، بعدما راودته شكوك في سلوكها، انتهت بجريمة قتل هزت الجيران وسكان المنطقة.
 

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