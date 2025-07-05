أخبار الحوادث اليوم: ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية.. انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة.. وإصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

في استجابة سريعة، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

حصلت فيتو على الصور الأولى لحادث انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي استورجي، بتهمة قتل جزار بطلق ناري بالخطأ أثناء مشاجرة مع عاطل عاكس زوجته فى منطقة الهرم.

أنهت جرعة مخدرات زائدة حياة سائق داخل شقة صديقه الخليجي بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أصيبت سيدة وأطفالها الـ3 في حادث تصادم وقع عصر اليوم السبت، بمنطقة شارع محمد على في محافظة الإسماعيلية، وأمام مديرية الأمن.

تكلف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية، وشخص معلوم في العقد الرابع من عمره.

شهد شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار الثالث.

أثارت واقعة صادمة شهدتها منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة جدلًا واسعًا، بعد أن عرضت سيدة تحمل الجنسية السودانية التنازل عن طفلها الرضيع فور ولادته، بسبب عدم قدرتها على تحمل نفقاته.

شهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار.

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث تصادم ميكروباصين على الطريق الإقليمي أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.

حوادث الطريق الإقليمي، أصبح الطريق الإقليمي من الطرق التي تسبب الرعب لدى المصريين، وذلك بعد زيادة الحوادث التي تقع على الطريق، والتي تودي بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتفع عدد المصابين في حادث حريق مصنع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لـ 3 حالات، بحسب مصادر طبية مطلعة.

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها منطقة الطالبية بالجيزة، أقدم رجل خمسيني يعمل فكهانيا على ذبح زوجته داخل شقتهما، بعدما راودته شكوك في سلوكها، انتهت بجريمة قتل هزت الجيران وسكان المنطقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.