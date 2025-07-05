القبض على استورجي بتهمة قتل جزار بالخطأ فى مشاجرة بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي استورجي، بتهمة قتل جزار بطلق ناري بالخطأ أثناء مشاجرة مع عاطل عاكس زوجته فى منطقة الهرم.

مقتل جزار بالهرم

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين استورجي وعاطل، ما أسفر عن مقتل جزار بالخطأ بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار، بها آثار طلق ناري فى منطقة البطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين نشوب مشادة كلامية بين استورجي وعاطل بسبب معاكسة الأخير زوجة الأول، فتطورت الى مشاجرة، فأخرج الاستورجي سلاحا ناريا وأطلق أعيرة نارية في الهواء فأصابت واحدة منها جزارا كان يقف أمام محله عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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