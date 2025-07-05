السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية

ضبط سائق نقل ثقيل
ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه بالشرقية، فيتو

في استجابة سريعة، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.


رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بطريق حيوي بدائرة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

فور رصد الفيديو، باشرت الأجهزة المعنية فحص المقطع، وتمكنت من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال المركبة، حفاظًا على أمن وسلامة الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الزقازيق بمحافظة الشرقية الزقازيق حياة المواطنين سيارة نقل ثقيل عكس الاتجاه ضبط سائق سير عكس الاتجاه شرطة الزقازيق محافظة الشرقية مركز شرطة الزقازيق

مواد متعلقة

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

كارثة جديدة على الطريق الإقليمي، مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في حادث مروع بمنشأة القناطر

ضبط مطبعة بداخلها 23 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص في عين شمس

ضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

الداخلية: قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية في 10 محافظات

ضبط شخص بالشرقية بتهمة الاتجار في العملات الرقمية وتمرير المكالمات الدولية

الأكثر قراءة

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

تفاصيل ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية، وهذه أبرز المكاسب

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

الصور الأولى لحادث انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

حركة حماس توجه نداءً عاجلا للدول العربية والإسلامية

أحمد حسن: الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي بعد رحيل وسام أبو علي

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

صحيفة قطرية: خطوة واحدة تفصل وسام أبو علي عن التوقيع الرسمي للريان

خدمات

المزيد

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

دعاء ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية