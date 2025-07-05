ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية

في استجابة سريعة، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.



رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بطريق حيوي بدائرة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

فور رصد الفيديو، باشرت الأجهزة المعنية فحص المقطع، وتمكنت من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال المركبة، حفاظًا على أمن وسلامة الطريق.

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