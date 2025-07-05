السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

الصور الأولى لحادث انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

انهيار عقارين وسقوط
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

حصلت فيتو على الصور الأولى لحادث انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة.

 

انهيار عقارين بمصر القديمة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقارين وأجزاء من عقار آخر شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة


وبالفحص تبين أن العقارين المنهارين بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة خاليين من السكان وانهيار أجزاء من عقار ثالث، وتجمع الأهالى حول المكان.

انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة


وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة
انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء سكان العقار الثالث، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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