السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة سائق داخل شقة صديقه الخليجي بالتجمع الأول

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أنهت جرعة مخدرات زائدة حياة سائق داخل شقة صديقه الخليجي بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثمان سائق.

وبإجراء التحريات تبين أن الشقة مستأجرة من شخص خليجي، ورجحت التحريات الأولية وفاة المتوفى بجرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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