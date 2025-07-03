الإسماعيلية تطلق غدا فعاليات الأسبوع الثاني لمبادرة تخفيض أسعار الأسماك

تشهد محافظة الإسماعيلية، يوم غد الجمعة، استمرار فعاليات مبادرة أسماك البلد لأهل البلد، والتي أطلقتها المحافظة يوم الجمعة الماضي لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة.



اشادة بدور أصحاب المزارع

ومن جانبه أشاد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالدور المحوري، للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.

التنسيق التام بين مختلف للجهات لانجاح المبادرة

كما أكد على التنسيق التام بين كافة الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف إنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين.

المشرفون على المبادرة

يشرف على هذه المبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مع حي أول، مركز ومدينة الإسماعيلية مديرية الصحة والسكان، البيئة، التطوير والتجميل، وحي أول، ثان وثالث.

الدور الفعال للمبادرة

وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

كما تجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار مجمع أسماك الإسماعيلية وسوق الجملة بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار رمزية.

ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووجه محافظ الإسماعيلية باستمرار توفير خطوط مواصلات مجانية يوم الجمعة المقبلة لتسهيل وصول المواطنين إلى مجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات، ولم بقتصر الأمر على الأسماك فقط، بل سيتم أيضًا توفير خضراوات وفاكهة وسلع غذائية أساسية مثل الزيوت والأرز وبأسعار تنافسية في نفس المكان؛ لتلبية كافة احتياجات المواطن من مكان واحد، مما يوفر عليه الوقت والجهد ويعزز من تجربة التسوق لديه.

وأكد أكرم على حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

واستمرارًا لجهودها المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تستعد محافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني على التوالي لإطلاق مبادرة تخفيض أسعار الأسماك تحت عنوان "أسماك البلد لأهل البلد" غدا الجمعة الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٥.

تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

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