إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيبت سيدة وأطفالها الـ3 في حادث تصادم وقع عصر اليوم السبت، بمنطقة شارع محمد على في محافظة الإسماعيلية، وأمام مديرية الأمن.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت بلاغا بإصابة سيدة وأطفالها الثلاثة في حادث تصادم بين سيارتين، رقم ط ص ج 8973 مع سيارة رقم ع ر ق 5258، وقع بمنطقة شارع محمد على أمام مديرية أمن الإسماعيلي.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

الحالة الصحية للمصابين

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وايداعهم المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين أن المصابات هن هويدا السيد سرحان 35 سنة مقيمة الشيخ زايد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيبت ياسمين هشام محمد، 10 سنوات، مصابة بكدمة أسفل العين اليمنى، وسارة هشام محمد 3 سنوات، مصابة بجرح 3 سم بالجبهة، وندا هشام محمد 5 سنوات مصابة بكدمات وسحجات.

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