السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور علي جثتي رجل وسيدة في نيل المنصورة

نقل جثة وسيده، فيتو
نقل جثة وسيده، فيتو

تكلف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية، وشخص معلوم في العقد الرابع من عمره.

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور علي جثتي رجل وسيدة بالنيل 

وكانت قد عثرت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية على جثة لشخص وسيدة بمياه النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لسيدة وشخص بمياه النيل  بالمنصورة

  انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بمنطقه قولونجيل.

العثور جثمان شخص معلوم وسيدة مجهولة 


حيث تبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى “ال. م. ع”، محمد عاما 45  مجهول العنوان، كما عثر على جثة غريقة مجهولة الاسم والعنوان 55 عاما.

نقل الجثمان لمستشفي المنصورة الدولي 

تم نقل الجثتين إلى مستشفى المنصورة الدولى، وجار كشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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