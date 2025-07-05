انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

شهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار.

انهيار عقار بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار سكنى، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من 4 طوابق، وانهارت كتل خرسانية من الطابق الرابع، وتجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونوا تحت الأنقاض.



وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.



وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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