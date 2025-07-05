إصابة شخصين في حريق مصنع أقمشة بالعاشر من رمضان

اندلع حريق اليوم، داخل أحد مصانع الأقمشة (مصنع غزل ونسيج) بالمنطقة الصناعية الثانية في مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، ما تسبب في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وأثار حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة المحيطة.

انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق

وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوقوع إصابات.

وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة شخصين بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما في موقع الحادث.

وتُجري حاليًا قوات الحماية أعمال التبريد والتمشيط للتأكد من عدم وجود مصابين أو محتجزين داخل المصنع، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحريق وتحديد حجم الخسائر.

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