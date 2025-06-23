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الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

لحظة انهيار عقار
لحظة انهيار عقار شبرا مصر، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للحظات الأولى لانهيار عقار شبرا مصر، والتى تظهر مدى الدمار الذى لحق بالعقار.


وأثار انهيار العقار في شبرا حالة من التفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن بعض الصفحات أشارت إلى أن العقار كان قديما ومتهالكا ومسنود بـ (عروق خشبية)، وعلق أحد النشطاء ويدعى عبد الله الوكيل قائلًا: " مش غريبة البيوت اللى عمالة تقع الواحد كان مستغرب لغاية ما شوفت الكلام ده ولسه النهارده بيت واقع فى شارع الترعة لسه حالا ده كان قديم ومسندينه على خشب، لكن كان فيه ناس، فين اللى يخلى ناس تقعد فى بيت هيقع الا اذا كان لا يملكون بديل ربنا يلطف يارب لو فيه ناس فى العقار اللى انهار الان بس فى شبرا العقارات بقت تقع وفيه ناس معروفة اللى بيشتروا العقارات القديمة، والنتيجة معروفة، ولو تفتكرو البيت اللى وقع فى شارع الباشا تقريبا بسبب صاحب البيت..."

 

 حالة من الرعب عقب انهيار العقار

جدير بالذكر ان منطقة شبرا  بمحافظة القاهرة، شهدت حالة من الرعب عقب انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة. 


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  عقار، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وقد تجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونوا تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات واخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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