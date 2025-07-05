انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث بمصر القديمة

شهد شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار عقارين خاليين من السكان وأجزاء من عقار ثالث، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إجلاء سكان العقار الثالث.

انهيار عقارين بمصر القديمة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقارين وأجزاء من عقار آخر شارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقارين المنهارين بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة خاليين من السكان وانهيار أجزاء من عقار ثالث، وتجمع الأهالى حول المكان.

وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء سكان العقار الثالث، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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