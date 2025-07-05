ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع العاشر لـ 3 حالات وفرق الإطفاء تنهي أعمال التبريد

ارتفع عدد المصابين في حادث حريق مصنع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لـ 3 حالات، بحسب مصادر طبية مطلعة.

السيطرة الكاملة علي الحريق

وأكدت المصادر أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وحالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، أعقبتها أعمال التبريد التي أُنجزت بنجاح لمنع تجدد الاشتعال.

وجارٍ حصر الخسائر المادية ومعاينة الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

إرشادات الحماية المدنية

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وأشارت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

أمام إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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