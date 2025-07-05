التحقيقات تكشف سبب وقوع حادث الطريق الإقليمي الجديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث تصادم ميكروباصين على الطريق الإقليمي أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص بالرصيف الموجود على يسار الطريق (البلدورة)، فانحرفت فجأة إلى الجهة اليمنى، ثم جاءت سيارة أخرى كانت تسير خلف الميكروباص واصطدمت به من الخلف، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارات في موقع الحادث لمعاينتها وإعداد تقرير وافي عن سبب الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

بالفحص والمعاينة الأولية، تبيّن أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، مما أدى إلى تصادم مباشر بين المركبتين، وأسفر التصادم العنيف عن وفاة 6 ركاب، وإصابة 10 آخرين بجروح متفرقة، من بينهم حالات حرجة تعاني من كسور ونزيف داخلي.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بمعدات وأوناش لرفع آثار حادث الطريق الإقليمى الذى تسبب فى مصرع وإصابة 16 شخصا..

وانتقلت القيادات الأمنية بالادارة العامة للمرور ومديرية أمن الجيزة بمعاونة القوات المعنية إلى موقع الحادث المروع الذى وقع منذ قليل على الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر بالجيزة، للمعاينة ورفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

واسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 10 آخرين حصيلة أولبة - بإصابات بالغة.

حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

نقل الضحايا وفتح تحقيق

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم ومنشأة القناطر لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف طبي مكثف.

وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، كارثة جديدة، بعدما أسفر حادث تصادم مروع بين ميكروباصين قرب مدخل قرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر، عن مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 10 آخرين بإصابات بالغة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

نقل الضحايا وفتح تحقيق

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم ومنشأة القناطر لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف طبي مكثف.

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