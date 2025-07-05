مصرع شاب بطلق ناري في الهرم خلال تدخله لفض مشاجرة

لقي شاب مصرعه بطلق ناري في منطقة كفر الجبل التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في أحد الشوارع بالمنطقة.

مصرع شاب بطلق ناري

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة الأولية، تم تحديد هوية الضحية، وتبيّن أنه يُدعى (م.ا)، في العقد الثالث من العمر.

وبحسب أقوال شهود العيان، فإن الشاب تدخل لتهدئة الأطراف المتنازعة، إلا أن أحد المتورطين – والذي تم تحديد هويته – أطلق عليه عيارًا ناريًا أصابه إصابة مباشرة أودت بحياته في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كثفت أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.

وتواصل النيابة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.