بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

حوادث النقل على الطرق، وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة مهمة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن حوادث الموت على الطرق، وخاصة بعد تعدد الحوادث التي يتسبب فيها سائقي النقل على الطرق، وكان آخرها حادث الطريق الإقليمي، الذي تسبب في مصرع 18 فتاة وسائق ميكروباص، بسبب اصطدام شاحنة بسيارة "الميكروباص".

إنهاء مسلسل مخالفات سائقي النقل

وطالب المهندس نجيب ساويرس من وزير الداخلية إنهاء مسلسل مخالفات سائقي النقل، وإنهاء حوادث الموت التي تتسبب فيها، مؤكدًا أهمية مراجعة كافة رخص سائقي النقل والكشف عن تعاطي المخدرات لديهم، وسحب الرخص في حالة مخالفة السرعة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة عبر منصة "أكس"، في رسالته التي وجهها لـوزير الداخلية: "السيد وزير الداخلية صباح الخير... بفكر صافي ورغبة في نهو مسلسل مخالفات سائقي النقل..وحوادث الموت.. نرجو مراجعة كافة رخص سائقي النقل والكشف عنهم من ناحية تعاطي المخدرات وسحب الرخص في حالة مخالفة السرعة القانونية.. ولك كل الشكر والتقدير".



جدير بالذكر أن هناك العديد من حوادث الطرق في مصر، الناتجة عن سيارات النقل (المقطورات، والنقل الثقيل، والنقل الخفيف، وغيرها) وتمثل نسبة كبيرة من إجمالي الحوادث، وغالبًا ما تكون الأكثر دموية بسبب حجم المركبات وسرعتها وحمولتها.

30% من حوادث الطرق سببها سيارات النقل

وتشير الإحصائيات الرسمية لحوادث الطرق في مصر، ومنها آخر إحصائية حتى عام 2023، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن أكثر من 30% من حوادث الطرق سببها سيارات النقل، وحوادث النقل تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات مقارنة بحوادث السيارات الملاكي.

زيادة مسلسل حوادث النقل على الطريق، فيتو



وفي عام 2022، تم تسجيل أكثر من 7 آلاف حادث طريق، بينها نسبة كبيرة مرتبطة بسيارات النقل، ومن أبرز تلك الحوادث، حادث طريق الكريمات - بني سويف، حوادث تصادم متكررة بسبب سيارات النقل المحملة بمواد بناء، وحوادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، الذي يشهد حوادث متكررة نتيجة السرعة الزائدة لعربات النقل، وتصادم أتوبيسات بميكروباصات ونقل ثقيل في أماكن مثل أسيوط أو سوهاج تسببت في وفيات جماعية، وآخر حادثة كانت بالطريق الإقليمي وأسفرت عن مصرع 19 شخصا، والسبب شاحنة كانت تسير في الطريق العكسي.

ومن أهم الأسباب لـ حوادث النقل في مصر كانت (السرعة الزائدة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، الإرهاق الشديد للسائقين بسبب فترات القيادة الطويلة دون راحة، القيادة ليلًا في غياب إنارة كافية أو بسبب الإضاءة القوية الموجهة من المركبة، عدم صيانة السيارات (مثل الفرامل، الإطارات، نظام التوجيه)، وحمولات زائدة أو غير مؤمّنة بشكل جيد، واستخدام الهواتف المحمولة أو القيادة تحت تأثير المخدرات، وعدم التزام الحارة المرورية أو الوقوف العشوائي في الطرق).

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